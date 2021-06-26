ADANA - Elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
- Kaza yeri - Ekiplerin çalışmaları - Alınan güvenlik önlemleri Adana 'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Yeşiloba Mahallesi'nde, C.K'nin kullandığı 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Elmübarek yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Elmübarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Elektrikli bisikletteki 3 kadın yaralandı.Sağlık ekipleri, yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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