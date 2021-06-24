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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

ADANA - DSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın parti binasına gelişiDSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın konuşmasıParti binasından detay görüntülerDSP Genel Başkanı Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılışına katıldıADANA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Adana İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada, seçimlerin normal tarihinden yaklaşık 6 ay önce yapılacağını düşündüklerini söyledi.

DSP olarak kuruldukları günden bu yana, demokratik sol kültür gereği her zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi becerebilen tek parti olduklarını belirten Aksakal, "Bu yanlışların karşısında olması gereken dirayeti gösteremeyen bir parlamento muhalefetinin varlığı da ne yazık ki milletçe en büyük talihsizliğimiz." dedi.
Aksakal, bölgedeki ülkelerde iç savaşlar olduğunu, Türkiye'de de bunu denediklerini aktararak, şunları kaydetti:"Bunu 15 Temmuz'da denediler. Hakikaten kadim Türk devleti ve o asil Türk milleti darbecilere izin vermedi. Tankların üstüne çıktı, paletlerin altına yattı, kurşunlara göğsünü siper etti ve o gün Cumhurbaşkanı kazın ayağının böyle olmadığını anladı ve bu emperyal sisteme karşı bakışını ve duruşunu değiştirdi. Biz böyle olduğuna inanmak istiyoruz. Eğer bu duygu ve düşünce devam ediyorsa ABD'nin bize biçmeye çalıştığı elbiseyi asla ve asla giymeyeceğiz."Konuşmanın ardından DSP Adana İl Başkanlığı hizmete açıldı.

İç Savaş Açılış Töreni Kurşun Parlamento Muhalefet 

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