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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ADANA - Devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

ADANA - Devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

- Kaza yapan aracın düzeltilmesi - Aracın çekici tarafından çekilmesiDevrilen otomobildeki iki kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.Abdullah Köse'nin kullandığı 80 KG 054 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Beyazevler Mahallesi çıkışı yakınlarında refüjdeki beton bariyere çarparak devrildi.Kazada, Köse ile araçtaki Fadime Çiçek yaralandı.Köse'nin tedavisi olay yerinde ambulansta yapılırken Çiçek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

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