ADANA - Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

- Kaza yeri - Kamyondan dökülen sebze ve meyveler sürücünün yakınları tarafından toplanmasıDevrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Kamyondan dökülen sebze ve meyveler sürücünün yakınları tarafından toplandıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Tahsin Aslan'ın kullandığı 20 AG 706 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Mercimek Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.Öte yandan, Aslan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları etrafa saçılan kasalardaki sebze ve meyveleri topladı.
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