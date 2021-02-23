Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ADANA - Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

ADANA - Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

- Kaza yeri - Kamyondan dökülen sebze ve meyveler sürücünün yakınları tarafından toplanmasıDevrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Kamyondan dökülen sebze ve meyveler sürücünün yakınları tarafından toplandıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Tahsin Aslan'ın kullandığı 20 AG 706 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Mercimek Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.Öte yandan, Aslan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları etrafa saçılan kasalardaki sebze ve meyveleri topladı.

Sebze Yüklü Kamyon Salar Direksiyon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı