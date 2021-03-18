ADANA - Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
- Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni - Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene katılan şehit yakınları ve gaziler - Adana Valisi Süleyman Elban'ın konuşması - Devlet Övünç Madalyası ve Beratların verilmesi - Şehit yakınlarının duygusal anları - Gazi Piyade Uzman Onbaşı Zeki Aksoy ile röportaj - Şehit annesi Mediha Hereklioğlu ile röportajDevlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih TöreniADANA (AA) - Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehit yakınları ve gazilere törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi. Adana 'da 13 şehit yakını ve gaziye, törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli Toplantı Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunduğu törende konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, çok onurlu bir vazifeyi ifa etmek üzere toplandıklarını söyledi.
Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Elban, "Bin yıldan beri burayı yurt ve vatan edinirken bedeli hep kahraman şehitlerimizin kanı oldu. Yurt edindiğimiz bu toprak, alelade bir vatan parçası veya dünya coğrafyası üzerinde herhangi bir yer değil. Hakla batılın islamla gayri müslimin mücadelesinin kesişme noktasıdır bu topraklar ve bu cennet vatan " diye konuştu. Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada gazi olan Piyade Uzman Onbaşı Zeki Aksoy, Devlet Övünç Madalyası aldığı için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.
Şehit Bekircan Hereklioğlu'nun madalyasını almaya çıktığında duvara yansıtılan fotoğrafını seven anne Mediha Hereklioğlu, "benim oğlum çok aklllı bir çocuktu ne yapsam hakkını ödeyemem" dedi. Şehit ve gazi çocuklarına oyuncak hediye eden Elban, daha sonra 25 şehit yakını ve gaziye, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı verdi.Törene, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Jandarma BölgeKomutanı İbrahim Koyuer, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gürel Özusta, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Taşkın Keleş katıldı.
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