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ADANA - Denize giren kişi boğuldu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - Denize giren kişi boğuldu

ADANA - Denize giren kişi boğuldu

- Ekiplerin boğulan kişiyi kurtarma çalışması - Denizde hareket eden tekne - Boğulan kişiye ekiplerin kıyıya kadar kalp masajı yapması Adana 'da denize giren kişi boğulduADANA (AA) - Adana 'nın Karataş ilçesinde denize giren kişi boğuldu.İlçe sahilinden girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği M.G'yi (41) görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları M.G'yi tekneye aldı.Ekiplerce kıyıya kadar kalp masajı yapılan M.G. kurtarılamadı.M.G'nin cenazesi morga gönderildi.

Masaj Cenaze Bild Kalp Masajı 

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