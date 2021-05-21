ADANA - DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
- Zanlılardan görüntüler - Zanlıların polis aracına bindirilmesi - Emniyet Müdürlüğünün dış görüntüsü Adana 'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandıADANA (AA) - Adana 'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Mayıs'ta terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide şüphelilerine yönelik operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlıdan 4'ü Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden biri serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Ç. ve M.A.Ö. tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla salıverildi. Polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlatmıştı.Ekipler, terör örgütleri adına faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada propaganda yaparak örgüte eleman ve finansman temini sağladıkları öne sürülen 6 zanlının adreslerini tespit etmişti.Özel harekat polislerinin de desteğiyle 19 Mayıs'ta adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 4'ü yakalanmıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım