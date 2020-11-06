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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Adana’dan İzmir’e yardım tırları yola çıktı

Adana’dan İzmir’e yardım tırları yola çıktı

Tırlardan görüntüler

Depremzede Deprem Gesi Deprem Bölgesi Hayırseverler 

-Vali Elban konuşması
-Tırların yola çıkması

( ADANA )- İzmir’e 8 tır yaşam malzemesi gönderildi ADANA

- Adana’dan, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere 8 tır dolusu çeşitli yardım malzemeleri gönderildi. İzmir Seferihisar açıklarında geçen hafta 6,6 büyüklüğünde meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 1035 kişinin de yaralandığı depremin ardından ilde bulunan bir çok kamu kuruluşunun yardımının yanı sıra çevre illerdeki vatandaşlar da deprem bölgesi için seferber oldu. Adana’dan da Adana Valiliği ve Türk Kızılayı koordinesinde hayırseverlerden toplanan gıda ve temel yaşam malzemeleri 8 tıra yüklendi. İstasyon Meydanı’nda toplanan tırlar Adana Valisi Süleyman Elban ve STK temsilcileri tarafından uğurlandı. Adana Valisi Süleyman Elban, günün birlik olma günü olduğunu vurgulayarak, “Birçok vatandaşımız şu anda yardıma muhtaç durumdalar. Ülkemizin her tarafından insanlar deprem bölgesi için seferber oldu. Valiliğimiz koordinesinde yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Değişik tarihlerde yardımlarımız oldu. Dün 2 tır su gitti. Bugünde ilimizdeki hayırseverlerimizin hazırladıkları yardım tırlarını gönderiyoruz” diye konuştu.

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