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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

Adana'dan Çankırı'ya gelerek çilingirle girdiği evde eski eşini öldürdü

Olay yerinden detaylar

( ÇANKIRI ) -- Çankırı'da kadın cinayeti, 1 ay önce boşandığı eşini silahla vurdu ÇANKIRI

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- Çankırı'da 40 yaşındaki Gülay Açıkgöz, çilingirle eve giren eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden ayrılan zanlı, Adana'da polise teslim oldu. Alınan bilgiye göre olay, merkez Kucaklama Taşı mevkinde meydana geldi. Adana'dan Çankırı'ya gelen Mesut A. isimli şahıs, 1 ay önce boşandığı eşi Gülay Açıkgöz'ün (40) evine çilingir yardımıyla girdi. Burada eski eşini beklemeye başlayan Mesut A., eve gelen Açıkgöz ile tartışmaya başladı.
Cani adam, Açıkgöz'ü yanında getirdiği silahla vurarak evden ayrıldı. Olayın ardından tekrar Adana'ya giden zanlı, emniyet birimlerine teslim olarak olayı anlattı. Durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 3 çocuk annesi Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (HÇ-KA
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