ADANA - Damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildi
- Kaza yeri - Yola devrilen tır - Yıkılan PTS direği Adana 'da damperi açık kalan tır PTS direğine çarparak devrildiADANA (AA) - Adana 'nın Kozan ilçesinde damperi açık kalan tır, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarparak devrildi.Suat Savaş Öztürk idaresindeki 01 Y 8577 plakalı tırın açık kalan damperi, Adana Kozan karayolu Deliçay mevkisinde PTS direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle tır devrildi, PTS direği ise yıkıldı. Kazada sürücü Öztürk, yara almadan kurtuldu.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, devrilen tırın çekilmesiyle tekrar açıldı.
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