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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Adana'daki tefeci operasyonuna 9 tutuklama

Adana'daki tefeci operasyonuna 9 tutuklama

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Satış Sözleşmesi Yakalama Kararı Tefeci Operasyonu Kurusıkı Tabanca Pompalı Tüfek 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da tefeci operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 9’u tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi tespit etti. Şebekeye üye oldukları öne sürülen 25 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. 28 Mayıs’ta günü şafak vakti 300 polisle 30 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL para, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirdi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheliden 9’u ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 15’i ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında baba ve oğlun olduğu da öğrenildi. (FKE-
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