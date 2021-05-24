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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

Yangındaki dumanlardan görüntüler

İş Makinesi Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

-fotoğraflar

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaşobası Mahallesindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 20 arazöz, 15 su tankı ve çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
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