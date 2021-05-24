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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı

Adana'daki kadın cinayetlerine 2 gözaltı

Kozan Devlet Hastanesi morg önünden detay

Ayetler Jandarma Kadın Cinayetleri Cenaze Aracı Cinayet 

-Öldürülen iki kadının cenaze aracından indirilmesi
-Cenaze aracından cenazelerin indirilmesi
-Tuğçe Duman'ın fotoğrafı

( ADANA -EK-FOTO) ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde biri Suriye uyruklu iki kadının öldürüldüğü olayla ilgili jandarma 2 kişiyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, gece ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak üzerinde çalışır haldeki otomobilin sürücü koltuğunda Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 60 metre uzaklıkta yol kenarında Suriye uyruklu 24 yaşındaki Melek Şemo'nun silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.Zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.27 yaşındaki Tuğçe Duman’ın evli ve boşanmak üzere olduğu, eşinin Kayseri’de 3 çocuğu ile birlikte yaşadığı iddia edildi.
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