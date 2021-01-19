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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı

Adana’da yasa dışı bahis oynatan 7 kişi tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Adli Kontrol Akalan Yurt Dışı Şafak Vakti Irak 

-Adliye önünden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce düzenlenen yası dışı bahis operasyonunda yakalanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelerden 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 15 Ocak Cuma günü, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti 63 zanlıyı yakalamak için 70 adrese 600 polisle baskın yaptı. Yapılan baskınlarda yakalanan 54 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan 32 şüpheli savcı talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sorguları devam eden 22 işe emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişiden 7’si tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 kişiye de yurt dışına çıkma yasağı verildi.

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