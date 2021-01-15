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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Polisin operasyona çıkması

Polis Lyon Şafak Vakti 

-Evlere baskın yapması
-Evlerde arama yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 3 ay teknik ve fiziki takip yapan Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün şafak vakti 63 zanlıyı yakalamak için 70 adrese 600 polisle baskın yaptı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan destekle gerçekleştirilen operasyonda 18 milyon liraya el konulduğu, 220 hesaba bloke uygulandığı, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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