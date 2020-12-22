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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Harekete Geç Pompalı Tüfek 

-Adli tıpa alınması
-Zanlıların konuşması
-Bir zanlının çay içtiğini söylemesi

( ADANA ) -- Operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar, 6 silah ele geçirildi ADANA

- Adana polisinin yaptığı operasyonlarda uyuşturucu sattığı öne sürülen 12 zanlı yakalanırken, 3.5 kilo esrar, 6 silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, olay Denizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Denizli Mahallesinde 3 adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek adreslere baskın yaptı. Bu arada, bir adreste polisi gören zanlılar kaçmaya çalıştı ancak polis zanlıları kısa süre kovalama sonrası yakaladı. Polis 3 adreste 12 zanlıyı gözaltına alırken, 3.5 kilo esrar, 3 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Polis zanlıları Denizli Polis Merkezine götürerek sorguya aldı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında uyuşturucu satmadıklarını ileri süren zanlılardan biri, “Ben çay içmeye geldim, işte arkadaşlara sorun” diye yanıt verdi. Basın mensubunun ise “ev sahibi sizi tanımıyor, neden polisten kaçtınız” sorusu üzerine zanlı bu kez de “polisler havaya ateş açtı korkup o yüzden kaçtık” dedi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 1 zanlı ise savcılıktan serbest kaldı. (FKE-
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