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Adana’da uyuşturucu operasyonu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Polisin eve baskın yapması

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek Şafak Vakti 

-Köpekle arama yapması
-Köpeğin tepki vermesi
-Polisin esrar ve hapları bulması

( ADANA ) ADANA

- Adana polisinin bir eve yaptığı baskında 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi’ndeki bir evde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese şafak vakti operasyon düzenleyen polis, narkotik köpek ‘Uzi’ ile evde ve bahçesindeki depoda arama yaptı. Uzi’nin, depodaki sobaya ve evdeki yatağın baza kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap, 23 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda M.D., T.K., A.C. ile R.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., T.K. ile A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, R.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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