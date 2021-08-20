Adana'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntüler

-Oscar ile yapılan arama



( ADANA )- Polis uyuşturucu tacirlerinin evini ‘Oscar’la aradı ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği ‘Oscar’ ile yapılan aramada zanlıların evlerinde 1 kilo 216 gram kubar esrar ele geçirildi. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat polisleri ve özel eğitimli narkotik köpekleri ile şafak vakti yapılan uyuşturucu operasyonunda T.S., A.C., İ.İ., M.İ., S.S., S.K., Ü.S., İ.B. ve K.G. gözaltına alındı. 9 şüphelinin ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeği ‘Oscar’ ile yapılan aramalarda 1 kilo 216 gram kubar esrar, 1,72 gram kenevir tohumu, 28,23 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve 54 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken gözaltına alınma anlarının görüntüleri paylaşıldı.

