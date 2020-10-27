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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Polisin otomobilde arama yapması

Uyuşturucu İncirlik Uyuşturucu Operasyonu Bild Narkotik 

-Köpekli arama yapılması
-Köpeğin tepki vermesi
-Polisin köpeğin tepki verdiği yere bakması
-Köpeğin tepki verdiği yerde uyuşturucunun bulunması

( ADANA ) -- Adana'da 1 kilo 22 gram metanfetamin, 11 gram esrar ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirildi- Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 22 gram metanfetamin, 11 gram esrar, ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği "Tunga" ile arama yapıldı. Polis Tunga’nın tepki verdiği yerde yaptığı aramada 1 kilo 22 gram metanfetamin, 11 gram esrar, ve yeşil reçeteyle satılan 2 kutu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan B.A. (29) ve S.K. (27) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların uyuşturucuyu Doğu'dan Batı illerine götürmek istediği öğrenildi. (FKE-
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