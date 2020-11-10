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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

- Özel harekat polislerinin operasyon düzenlemesi - Yakalanan zanlılardan görüntüADANA (AA) - Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.Ekiplerin operasyonları sürüyor.

Uyuşturucu Akalan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Tacirleri Şafak Vakti 

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