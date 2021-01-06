Adana’da trafik kazası: 3 yaralı

-Yaralı Ramazan Karademir’in ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan otomobillerden gene l ve detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Karademir kullandığı 01 AE 263 plakalı otomobili ile Ramazan Demir idaresindeki 01 EMS 38 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Karademir, Ramazan Demir ve yanında yolcu konumunda bulunan bir kişi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafiğe kapanan yol kazalı araçların çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. (CNK-



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