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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan otomobilin görüntüsü - Park halindeki hasarlı otomobillerin görüntüleriADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Fuat Doblan Bulvarı'nda İlyas T. yönetimindeki 01 AHT 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 NP 6001 plakalı otomobile çarparak durdu.Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Sürücü ve araçta bulunan Hüseyin A. yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

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