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Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 9 gözaltı
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da torbacılara şafak operasyonu: 9 gözaltı

Polis araçlarının gidişi

Yakalama Kararı Şafak Operasyonu Harekete Geç Narkotik Köpek Pompalı Tüfek 

-Özel harekat polislerinin eve girmesi
-Detaylar
-Şüphelinin evden çıkartılması
-Adli tıpa şüphelinin getirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapan 9 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde ekiplerce arama yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi. (UMT-
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