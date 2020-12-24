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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana’da torbacılara şafak operasyonu

Adana’da torbacılara şafak operasyonu

Özel harekat polislerini koçbaşıyla kapıyı kırıp eve girmesi

Uyuşturucu Güvenlik Önlemi Şafak Operasyonu Şafak Vakti Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekatın evin içerisinde başka kapıyı kırarken sesleri
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinin görüntüsü

( ADANA ) - Özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girdi ADANA

- Adana’da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisleri şüphelilerin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alıp ardından koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girdi. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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