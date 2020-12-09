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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Adana'da torbacı operasyonu

- Adana'da torbacı operasyonu

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Uyuşturucu Şafak Vakti Trol 

-Adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese 8 Aralık günü şafak vakti operasyonu düzenledi.
Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. (FKE-
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