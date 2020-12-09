- Adana'da torbacı operasyonu

-Adliyeye sevk edilmesi



( ADANA )- Şafak vakti yapılan operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi ADANA



- Adana’da şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu sattığı öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese 8 Aralık günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. (FKE-



loading...