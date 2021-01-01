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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

Adana'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Silah Eğitimi Spor Ayakkabı Harekete Geç Özel Kuvvetler Terör Örgütü 

-(En öndeki M.S. arkasındaki ayakkabı kutusu getiren Türk olan)
-En arkadaki yine YPG’li terör örgütü üyesi
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana'da terör polisinin yaptığı operasyonda iki ağabeyi Suriye’de terör örgütü YPG’de sözde özel kuvvetlerde olan ve kendisi de daha önce YPG saflarında bomba ve ağır silah eğitimi alan bir kişi ile 2 YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen zanlılar yakalandı ADANA

- Adana’da terör polisinin yaptığı operasyonda iki ağabeyi Suriye’de terör örgütü YPG’nin sözde özel kuvvetlerinde yer alan ve kendisi de daha önce YPG saflarında bomba ve ağır silah eğitimi alan bir kişi ile 2 YPG/PKK terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen zanlılar yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Adana’daki uyuyan hücreleri olduğunu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Suriye’nin Afrin ve Kobani kentlerinde silah ve bombalı eylem eğitimi aldığı, örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen ve 2018 yılında yasadışı yollarla Türkiye’ye girerek kamufle olmak için inşaat ya da tarım işlerinde çalıştıkları öğrenilen M.S. (22) ile M.H.’nin (24) adreslerine operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden M.S.’nin halen kırsalla irtibatta olduğu ve sosyal medya üzerinden teröristlerle konuştuğu öğrenildi. Ayrıca M.S.’nin iki ağabeyinin YPG’nin sözde özel biriminde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü. Öte yandan M.S.’nin, terörist kıyafeti ve silahla çektirdiği fotoğraflar da ele geçirildi.Ayrıca polisin çalışması sonucunda, 10 Temmuz’da PKK/KCK’nin sözde üst yönetiminin, örgütün cezaevi dış koordinasyon sorumluları aracılığıyla spor ayakkabıların tabanına pelur kağıda gizlenmiş talimatların yer aldığı ayakkabı kutularını kargoyla gönderdiği tespit edilen firari şüpheli M.A. da yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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