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Adana’da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılıp kayboldu
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılıp kayboldu

Adana’da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapılıp kayboldu

Polis araçlarından görüntüler

Kanald Dalgıç Polis Polis Polis Merkezi Sulama Kanalı 

-Polis ve itfaiyeden görüntüler
-Sulama kanalından genel görüntü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu bir çocuk akıntıya kapılarak kanal içerisinde kayboldu. Polislerin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Olay, saat 17.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi ve yaşı henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu bir çocuk arkadaşıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Suriye uyruklu çocuk kanal içerisinde bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı.
Ardından çocuk kanalda akıntıya kapılarak kayboldu. Kanala birlikte girdiği arkadaşı ise koşarak bölgede yakın olan polis merkezine giderek olayı bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Polisler kanal içerisinde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor.
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