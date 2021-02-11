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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

Adana'da suçüstü yakalanan torbacılar tutuklandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Bonzai Akalan 

-Adliyeye sevk edilmesi
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 3 torbacı tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde satış yaptığını belirledi. Yapılan sokak çalışması sonucu polisin adım adım takip ettiği H.D. (33), S.D. (31) ile S.D. (27) uyuşturucu satışı sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi. İfadelerinde satıcı olmadıklarını içici olduklarını ileri süren zanlılar sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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