Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da sokak ortasında cinayet

Adana’da sokak ortasında cinayet

Yücel’in vurulduğu sokak

Hastane Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Cinayet Saldırı 

-Sokaktan genel görüntü
-Polislerin çalışma yapması

( ADANA ) -- İki kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ADANA

- Adana’da sokak ortasında iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Numan Yücel (41) sokakta giderken yanına yaklaşan iki kişiden biri tabancayla ateş etmeye başladı.
Açılan ateş sonucunda Yücel, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verdiği sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Yücel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement