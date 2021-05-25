Adana’da sokak arasında silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

-Olay yeri inceleme polislerinden görüntüler

-Boş kovanlardan görüntüler

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler

-Zırhlı araçların görüntüsü



( ADANA ) ADANA



- Adana’da kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kişi ölürken bir kişide ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Zidan G. ile Murat T.’ye silahlı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırıda tabanca ile vurulan Zidan G. başından, Murat T. ise karnından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zidan G.’yi özel bir hastaneye Murat T.’yi ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Zidan G., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zidan G.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat T.’nin ise ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarında devam ediyor. (CNK-

