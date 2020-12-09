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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay yerindeki polislerden genel görüntüler

Polis Hastane Bıçaklı Kavga 

-Olay yerinden genel görüntü
-Polislerin olay yerinde yaptığı incelemelerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 24 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Olay, saat 20.20 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 3171 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabancaların da patladığı kavgada Ali Ardağlı (24) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yakınları Adli Ardağlı’yı yere yığıldığını görmesi üzerine yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ardağlı kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. (CNK-
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