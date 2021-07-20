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Adana’da silahlı saldırı: 2 yaralı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Adana’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Boş kovanların görüntüsü

Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis aracından görüntü
-Polislerden genel görüntüler
-Polislerin incelemelerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kimliği belirlenemeyen şüpheliler otomobil içerisinden silahlı saldırı düzenlendiği 2 kişiyi yaraladı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çağatay İ. ile Ferhat Hasan Ç. sokak ortasında kimliği belirlenemeyen şüphelilerin otomobil içerisinde düzenlendiği silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheliler olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Tabanca ile bacaklarından yaralanan Ferhat Hasan Ç. ve Çağatay İ. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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