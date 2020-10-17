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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polis Silahlı Kavga 

-Polisin inceleme yapması
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da husumetli 2 grubun arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi’ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13189 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin E. ve Feyyaz D. isimli 2 akraba evlerindeyken F.D. ve M.Ş.D. isimli husumetlileri geldi. 2 grubun tartışmaya başlamasının ardından F.D. ve M.Ş.D., husumetlilerine tabanca ile ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis de F.D. ve M.Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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