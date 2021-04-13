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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Adana’da silah kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Polisin evlerde arama yapması

Özel Hareket Kurusıkı Tabanca Silah Kaçakçılığı Şafak Vakti Avcılık 

-Ele geçen silahların görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alınırken, 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 436 gram esrar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bir grubun silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis, savcılıktan alınan izinle 3 ay boyunca çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etti. Yapılan takip sonucunda bugün şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak özel hareket polisinin de katılımıyla 22 adrese yapılan baskın sonucu 20 zanlı gözaltına alındı. Baskında evlerde yapılan aramalarda ise 1 otomatik tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 şarjör, 117 değişik çaplarda mermi, 436 gram esrar, 12 kök Hint Keneviri, 37 namlu ucu ve matkap, 2 tabanca gövdesi ve silah yapımında kullanılan çeşitli çap ve ebatlarda malzeme ele geçirildi. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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