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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da şiddetli yağıştan yol çöktü, altgeçitleri su bastı

Adana’da şiddetli yağıştan yol çöktü, altgeçitleri su bastı

Araçların altgeçitten geçmesi

Sağanak Yağış Güvenlik Önlemi Şiddetli Yağış Rögar Kapağı Polis Ekipleri 

-Taşan rögar kapağı görüntüsü
-Mazgal görüntüsü
-Çöken yoldan görüntüler
-Polisten detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir yol çöktü, bazı altgeçitleri su bastı. Öğlen 16.00 saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi. Çukurova İlçesi’ne bağlı Uğur Mumcu Bulvarı şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 10 santimetre çöktü. Bu sırada bulvar üzerinden geçen bir motosiklette maddi hasar meydana geldi. Bulvara gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol trafiğe kapatıldı. Seyhan İlçesi’nde bulunan bazı altgeçitleriyse su bastı. Araçların su birikintilerinden zorlanarak geçtiği görüldü.
Öte yandan bazı evlerin avlu kısımlarını ise su bastığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallelerde su baskınlarına karşı teyakkuzda beklediği öğrenildi. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de yağışların yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.
(UMT-
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