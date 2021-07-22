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Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Adana'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Yanan araçtan detay

( ADANA ) ADANA

Bild Yangın Ormanlı 


- Adana'da otoyol üzerinde bir otobüs alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, yangın Pozantı-Adana otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.
Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı. Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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