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Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

Polisin eve baskın yapması

Adli Kontrol Sahte İçki Kaçak Akaryakıt İmalathane Kaçakçılık 

-İçkileri bulması
-İçkilerin görüntüsü
-Kamyonette arama yapılması
-Kaçak yakıtın bulunması

( ADANA )- Operasyonda bin 700 litre sahte içki ve 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ADANA

- Adana’da polisin yaptığı operasyonda bin 700 litre sahte içki ve 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde sahte içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında bin 700 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılık polisi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarında ilerleyen bir kamyonette kaçak akaryakıt olduğunu öğrendi. Bulvarda önlem alan ekipler, kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonette 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının ardandan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. (FKE-
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