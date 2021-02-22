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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Polisin depolara girmesi

Polis Adli Kontrol Sahte İçki Sahte İçki Operasyonu Irak 

-Depolarda sahte içki malzemeleri ele geçirmesi
-Ele geçirilen malzemeler

( ADANA )- Operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 alkol kiti ele geçirildi ADANA

- Adana polisinin yaptığı operasyonlarda sahte içki yapımında kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 alkol kiti ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ve Yüreğir ilçesinde depolarda sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis depolara yaptığı baskında sahte içki yapımında kullanılan bin 323 litre etil alkol ve 990 alkol kiti ele geçirdi. Polis olaylarla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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