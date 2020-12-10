Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Polisin depoya girmesi

Adli Kontrol Sahte İçki Harekete Geç Sahte İçki Operasyonu Irak 

-Depoda sahte içkileri bulması
-detay görüntü

( ADANA )- İki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi ADANA

- Adana polisi iki ayrı operasyonda 9 bin 440 litre sahte içki, 75 litre ise sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iki ayrı depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek eş zamanlı olarak depolara baskın yaptı. Baskında 9 bin 440 litre sahte içki, 2 litre içki aroması, 1 alkol metre ve sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan C.T. sevk edildiği adliyede tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı