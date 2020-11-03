Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

Polisin eve girmesi

Sahte İçki Sahte İçki Operasyonu 

-Evde arama yapması
-Evde içkileri bulması
-İçkilerin görüntüsü
-İçkileri imha etmesi

( ADANA )- Bir eve yapılan operasyonda 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi- Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı ADANA

- Adana’da bir eve yapılan operasyonda 4 bin litre 238 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Güneşli Mahallesinde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eve operasyon yaptı. Evde, 988 litre satışa hazır, 3 bin 250 litre ise fermente aşamasında olmak üzere toplamda 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar elde edilirken H.İ. isimli zanlı gözaltına alındı. Sahte içkiler olay yerinde banyo ve tuvalete dökülerek imha edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı