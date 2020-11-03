Adana'da sahte içki operasyonu

-Evde arama yapması

-Evde içkileri bulması

-İçkilerin görüntüsü

-İçkileri imha etmesi



( ADANA )- Bir eve yapılan operasyonda 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirildi- Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı ADANA



- Adana’da bir eve yapılan operasyonda 4 bin litre 238 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Güneşli Mahallesinde bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eve operasyon yaptı. Evde, 988 litre satışa hazır, 3 bin 250 litre ise fermente aşamasında olmak üzere toplamda 4 bin 238 litre sahte içki ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar elde edilirken H.İ. isimli zanlı gözaltına alındı. Sahte içkiler olay yerinde banyo ve tuvalete dökülerek imha edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-



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