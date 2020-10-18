Adana’da sahte içki operasyonu

-İçire girmesi sahte içkileri bulması

-İçkilerin görüntüsü



( ADANA ) -- Operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirdi ADANA



- Adana'da düzenlenen operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesinde bir çiftlikte sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çiftliğe yaptığı baskında bin 55 litre sahte içki ele geçirdi. Polis ayrıca başka bir operasyonda ise yolcu otobüsünde 2 bin 300 adet kaçak puro ele geçirdi. İki operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 215 bin lira olduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (FKE-



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