Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana’da sahte içki operasyonu

Adana’da sahte içki operasyonu

Polisin çiftliğe baskın yapması

Sahte İçki Kaçak Yolcu Otobüsü Sahte İçki Operasyonu 

-İçire girmesi sahte içkileri bulması
-İçkilerin görüntüsü

( ADANA ) -- Operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirdi ADANA

- Adana'da düzenlenen operasyonda bin 55 litre sahte içki ele geçirdi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesinde bir çiftlikte sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Polis bu ihbar üzerine çiftliğe yaptığı baskında bin 55 litre sahte içki ele geçirdi. Polis ayrıca başka bir operasyonda ise yolcu otobüsünde 2 bin 300 adet kaçak puro ele geçirdi. İki operasyonda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 215 bin lira olduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı