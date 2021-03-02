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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu

Adana’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu

Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Polis Adli Tıp Akalan Şafak Vakti Trol 

-Adli tıp birimi tabelası ve genel görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Asayiş Şubeye ve Narkotik Şubeye bağlı polislerin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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