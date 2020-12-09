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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon

Adana’da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına operasyon

Zırhlı aracın gidişi

Uyuşturucu Güvenlik Önlemi Dedektör Köpek Şafak Vakti Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekat timinin adrese girmesi
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinin görüntüleri
-Dedektör köpeğin eve girmesi
-Özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA )- Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda özel harekat timleri şahısların evlerine şafak vakti baskın yaptı ADANA

- Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskın düzenlenen adresler dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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