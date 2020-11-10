Adana’da şafak vakti torbacı operasyonu

-Özel harekat polislerinin tim yürüyüşü

-Özel harekat timinin bir adrese girmesi

-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat timlerinden genel ve detay görüntüler



( ADANA ) ADANA



- Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzer emniyete götürüldü. Narkotik ekiplerinin operasyonu devam ediyor.



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