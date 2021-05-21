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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne operasyon

Zırhlı araçların gidişi

Adli Tıp Güvenlik Önlemi Suç Örgütü Şafak Vakti Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekatın eve girmesi
-Çevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler
-Şüphelilerin adli tıp birimine getirilmesi

( ADANA )-Organize suç örgütüne özel harekatla yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalandı ADANA

- Adana’da şafak vakti organize suç örgütüne özel harekatla düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
Özel Harekat Timleri, söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı. Ardından evlere baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri, evlerinde bulunan şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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