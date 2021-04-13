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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar

Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar

Zırhlı araçların giderken görüntüsü

Adli Tıp Güvenlik Önlemi Şafak Vakti Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Özel harekatın tim yürüyüşünden görüntüler
-Özel harekatın baskın düzenlenmesi ve koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girmesi
-Çevrede geniş güvenlik önlemi alan özel harekat polislerinden detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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