Adana’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

-Özel harekatın baskın düzenlenmesi

-Özel harekatın koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girmesi

-Ev etrafında arama yapan özel harekat polislerinden görüntüler

-Özel harekat polislerinden detay görüntüler

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi



( ADANA ) ADANA



- Adana’da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım, yataklık ve işbirliği içerisinde olan 5 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile işbirliği içerisinde olan yardım ve yataklık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ardından şahıslar kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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