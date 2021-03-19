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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana’da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

Adana’da PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı kararı

Terörle Mücadele Özel Timi’in adrese doğru gelmesi

Terörle Mücadele Güvenlik Önlemi Korsan Gösteri Terör Örgütü Özel Harekat Polisleri 

-Terörle mücadele Özel Timinin koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girmesi
-Terör polislerinin çevrede aldığı güvenlik önleminden görüntüler
-Özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler
-Şüphelinin evinden çıkartılıp zırhlı araca bindirilmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katılan ve sosyal medyada terör propagandası yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla şüpheliler yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katılan ve sosyal medyadan terör propagandası yapan 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak vakti, terörle mücadele özel timi ve özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Terörle mücadele özel timi ve özel harekat polisleri şüphelilerin bulunduğu evlere koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girerek şahısları kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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