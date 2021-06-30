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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da pitbull dehşeti: Sahipsiz pitbull cinsi köpek sokakta hurda taşıyan ata saldırdı

Adana’da pitbull dehşeti: Sahipsiz pitbull cinsi köpek sokakta hurda taşıyan ata saldırdı

Ata köpeğin saldırması

Köpek Bild Kamera Pitbull Cep Telefonu 

-Köpeğin ata zarar vermesi
-Eğeri ve dudağından tutan köpeğin sallanması
-Atın köpekten kurtulması
-Ata tekrar saldırması
-Atın tekme atmaya çalışması
-At arabasındaki iki kişinin korkması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA )- Saldırıya uğrayan atın kendini savunmaya çalışması ile at arabası üzerindeki 2 kişinin korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ADANA

- Adana’da sokakta pitbull cinsi bir köpek hurda taşıyan ata saldırdı. Atın kendini savunmaya çalışması ile at arabası üzerindeki 2 kişinin korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Yüreğir ilçesinde hurda toplayan Gökhan Önen ile arkadaşı Aziz Işılay, at arabasıyla Sinanpaşa Mahallesinde ara sokakta giderken tasması bulunan pitbull cinsi köpek ata saldırdı. Sıçrayıp ağızını ısıran pitbulldan kurtulmak için çaba sarf eden at bir süre sonra kurtuldu. Ancak pitbull kendisini savunmaya çalışan ata saldırmaya devam etti. Bu arada at arabası üzerinde korku dolu anlar yaşayan 2 kişi pitbulla müdahale edemedi. Sokaktaki sesleri duyan çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan köpek, attan uzaklaştırıldı. At ise hızla sokaktan uzaklaşırken park halindeki bir otomobile çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu sahipsiz olduğu öğrenilen pitbull, barınağa teslim edildi. Atın sahibi Gökhan Önen şikayetçi olmadı. Veteriner hekime götürülerek tedavi edilen atın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (FKE-
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