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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Adana’da park halindeki 2 otomobil kundaklandı

Adana’da park halindeki 2 otomobil kundaklandı

Polisin çalışmasından genel görüntü

Polis Otomobil Kundaklandı Bild Polis Ekipleri 

-Yanan otomobillerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce park halinde bulunan 2 otomobil yanıcı madde dökülerek kundakladı. Otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler park halinde bulunan 2 otomobile yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ile polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçlardan birisi tamamen kullanılamaz hale gelirken diğer araçta kısmi yanık oluştu. Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.
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